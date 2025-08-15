Россиянин взял 39 кредитов и заявил, что стал жертвой мошенников

В Марий Эл 28-летний мужчина, набравший десятки микрозаймов, хотел избавиться от обязательств возвращать долг, свалив все на мошенников, но попал под уголовное преследование. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Житель Мари-Турекского района обратился в правоохранительные органы с заявлением, что аферисты оформили на его имя 39 договоров потребительского займа на полмиллиона рублей. Для разбирательства мужчину пригласили в отделение полиции, где перед принятием заявления предупредили об ответственности за дачу ложных показаний.

Во время расследования сотрудники МВД установили, что мужчина все кредиты взял самостоятельно без давления каких-либо сторон, а история с мошенниками была выдумкой. В итоге на заявителя возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления» УК РФ. Суд признал его виновным и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.

