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МВД предупредило о наступлении уголовной ответственности за дропперство

МВД предупредило об уголовной ответственности за дропперство после вступления закона
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В России вступает в силу закон об уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до шести лет для дропперов — людей, участвующих в обналичивании и сокрытии украденных денег по просьбе мошенников. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Речь идет об изменениях в ст. 187 Уголовного кодекса РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Согласно закону, передача из корыстной заинтересованности предоставленного электронного средства платежа и доступа к нему карается лишением свободы на срок до 3 лет или штрафом от 100 до 300 тысяч рублей. За организацию такой деятельности предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет и штраф до 1 миллиона рублей, отмечается в документе.

До этого в МВД РФ сообщали, что после принятия закона два миллиона человек могут стать фигурантами уголовных дел.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов отмечал, что за три года число преступлений с участием дропперов-подростков выросло в 74 раза. По его словам, дропперство сегодня является слабым местом в противодействии мошенничеству, и Сбер по своей инициативе уже давно занимается работой по возврату средств со счетов дропперов.

Ранее в МВД перечислили дропперам семь последствий их преступных действий.

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