В Петербурге задержали подростков за избиение двойника Ленина на детской площадке

В Петербурге задержали двоих подростков за нападение на двойника Ленина

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух подростков, причастных к избиению двойника Ленина на детской площадке на улице Костюшко. Об этом сообщили правоохранительные органы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность и местонахождение двоих нападавших — 14-летнего ученика 8 класса и 13-летнего семиклассника. 14 августа их задержали и доставили в следственные органы. Один из подростков был задержан по статье 91 УПК РФ, второй после допроса передан законным представителям, которые привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ.

По данным полиции, местонахождение остальных участников конфликта устанавливается, проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

13 августа в интернете была обнаружена видеозапись, на которой группа подростков нападает на мужчину. Личность пострадавшего удалось установить: им оказался 54-летний житель города, который, по словам соседей, уже давно перевоплотился во Владимира Ильича и этим известен среди жителей Московского района. Мужчина легко поддерживал философские беседы даже с незнакомцами, а те отзывались о нем только положительно.

