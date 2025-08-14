Подростки избили двойника Ленина на детской площадке в Петербурге

Подростки из Санкт-Петербурга на камеру избили двойника Ленина, сообщает «Mash на Мойке».

Молодые люди напали на пожилого мужчину во дворе дома на улице Костюшко. Вероятно, их привлекла необычная внешность взрослого, который уже давно перевоплотился во Владимира Ильича и этим известен среди жителей Московского района. Мужчина легко поддерживал философские беседы даже с незнакомцами, а те отзывались о нем только положительно.

Однако накануне трое подростков окружили пенсионера на детской площадке и, смеясь, стали наносить ему удары в лицо. Один из компании снимал происходящее на видео. Мужчина пытался дать отпор, но в конце концов упал на спину и не поднимался. Получил ли он какие-либо травмы, не уточняется.

Хулигана, который ударил дедушку в спину, поймали и заставили извиняться. В полиции инцидент не комментировали.

