Группа саратовских подростков избила школьницу и заступившегося за нее отца

В Саратове подростки избили мужчину и его дочь
Pexels

В Саратове компанию молодых людей подозревают в избиении мужчины. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в микрорайоне Октябрьский. По предварительным данным, местный житель заступился за свою дочь, после чего компания подростков в возрасте от 15 до 19 лет избила его. В драке и школьница, и ее отец получили травмы, их характер и другие детали не уточняются.

Известно, что нападавшие раньше не привлекались к ответственности, на учете не состояли. Не исключается, что ранее они занимались мошенничеством.

На данный момент в ситуации разбираются прокуроры. Им предстоит выяснить, соблюдались ли положения законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

«По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщается в публикации.

Результаты проверок, которые проводят сотрудники правоохранительных органов, на контроле у прокуратуры.

Ранее в Ранее в Новосибирске на видео попала массовая драка подростков с избиением человека..

