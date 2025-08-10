На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ленобласти мужчина подбросил боевую гранату в бюстгальтер соседки

78.ru: в Ленобласти мужчина засунул гранату в нижнее белье соседке
Shutterstock/FOTODOM

В Кингисеппском районе Ленинградской области местный житель поссорился с соседкой и подбросил в ее нижнее белье гранату времен ВОВ. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в одной из коммунальных квартир Кингисеппа, в ходе ссоры между жильцами, мужчина подбросил в бюстгальтер соседки гранату. Потом забрал снаряд и укрылся в своей комнате.

На место был вызван наряд полиции, подозреваемого задержали. В ходе осмотра квартиры была обнаружена граната Ф-1 времен ВОВ, находящаяся в коррозийном состоянии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконном хранении взрывчатых веществ. Известно, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Боеприпас передали саперам для уничтожения. Следователи устанавливают, как граната оказалась у мужчины.

До этого в Невинномысске сосед вытолкнул женщину из окна третьего этажа. 33-летний обвиняемый поссорился со своей соседкой на кухне общежития и намеренно вытолкнул женщину в открытое окно. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами, характерными для падения с высоты. Злоумышленника задержали, он признался в содеянном.

Ранее россиянин поджег дом после ссоры с соседями из-за бензопилы.

