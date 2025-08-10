В Ленобласти мужчина подбросил боевую гранату в бюстгальтер соседки

В Кингисеппском районе Ленинградской области местный житель поссорился с соседкой и подбросил в ее нижнее белье гранату времен ВОВ. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в одной из коммунальных квартир Кингисеппа, в ходе ссоры между жильцами, мужчина подбросил в бюстгальтер соседки гранату. Потом забрал снаряд и укрылся в своей комнате.

На место был вызван наряд полиции, подозреваемого задержали. В ходе осмотра квартиры была обнаружена граната Ф-1 времен ВОВ, находящаяся в коррозийном состоянии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконном хранении взрывчатых веществ. Известно, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Боеприпас передали саперам для уничтожения. Следователи устанавливают, как граната оказалась у мужчины.

