Россиянка случайно обнаружила пропажу со счета почти 1,5 млн рублей

В Алтайском крае 22-летняя дочь поверила аферистам и перевела со счета 44-летней матери мошенникам более 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Инцидент произошел в Змеиногорске. Во время выяснения обстоятельств случившегося полицейские установили, что у матери 22-летней девушки с апреля 2025 года был открыт счет в банке на сумму свыше двух миллионов рублей. В конце июля у нее заблокировали банковскую карту, после чего она обратилась в банк для выяснения причины и обнаружила пропажу крупной суммы. Банк заблокировал операции по карте из-за подозрительных переводов. Женщина попросила выписку о движении средств и увидела, что почти 1,5 млн переведены на карту дочери.

Девушка призналась, что она стала жертвой аферистов. Сначала они пытались заставить ее взять кредит в размере 400 тысяч на свое имя, но после того, как банк ей отказал, переключились на сбережения ее матери.

«Аферист вновь связался с девушкой и сообщил, что банковские счета ее матери находятся в опасности и все денежные средства, находящиеся на счетах, необходимо перевести на «безопасный» счет, при этом соблюдая конфиденциальность и не говоря ничего матери», — рассказали в ведомстве.

Действуя по указанию неизвестных, девушка ночью взяла телефон матери, зашла в приложение и трижды перевела почти по 500 тысяч рублей сначала себе на карту, а затем на продиктованные мошенником счета.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» УК РФ.

