На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка случайно обнаружила пропажу со счета почти 1,5 млн рублей

Россиянка лишилась почти 1,5 млн рублей из-за дочери, поверившей мошенникам
true
true
true
close
Pixabay

В Алтайском крае 22-летняя дочь поверила аферистам и перевела со счета 44-летней матери мошенникам более 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Инцидент произошел в Змеиногорске. Во время выяснения обстоятельств случившегося полицейские установили, что у матери 22-летней девушки с апреля 2025 года был открыт счет в банке на сумму свыше двух миллионов рублей. В конце июля у нее заблокировали банковскую карту, после чего она обратилась в банк для выяснения причины и обнаружила пропажу крупной суммы. Банк заблокировал операции по карте из-за подозрительных переводов. Женщина попросила выписку о движении средств и увидела, что почти 1,5 млн переведены на карту дочери.

Девушка призналась, что она стала жертвой аферистов. Сначала они пытались заставить ее взять кредит в размере 400 тысяч на свое имя, но после того, как банк ей отказал, переключились на сбережения ее матери.

«Аферист вновь связался с девушкой и сообщил, что банковские счета ее матери находятся в опасности и все денежные средства, находящиеся на счетах, необходимо перевести на «безопасный» счет, при этом соблюдая конфиденциальность и не говоря ничего матери», — рассказали в ведомстве.

Действуя по указанию неизвестных, девушка ночью взяла телефон матери, зашла в приложение и трижды перевела почти по 500 тысяч рублей сначала себе на карту, а затем на продиктованные мошенником счета.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» УК РФ.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Калининграда прилетела в Москву, чтобы отдать аферистам 17 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами