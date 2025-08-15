NYP: обладатель самого большого пениса в мире сломал из-за него руку в душе

Мужчина «с самым большим пенисом в мире» из-за него сломал руку в душе, пишет New York Post.

Житель Лондона Мэтт Барр, известный как обладатель самого большого пениса в мире, длиной 37 см, получил серьезную травму после инцидента в ванной. Мужчина поскользнулся и упал, сломав руку — и винит в происшествии собственный половой орган.

По словам 53-летнего британца, он упал, когда торопился на работу. Из-за размера своего полового органа Барр не заметил на полу избыток геля для душа. В результате он поскользнулся, вылетел из ванны и ударился плечом о пол, получив два перелома.

После инцидента он вынужден был носить фиксирующую повязку и временно отказаться от поездки на море. Мэтт признался, что теперь принимает душ реже и купил резиновый коврик, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Мужчина отметил, что его анатомические особенности доставляют неудобства не только в быту, но и на отдыхе. В одном из прошлых отпусков менеджер курорта попросил его покинуть бассейн из-за «слишком заметного силуэта в плавках», несмотря на то что он носил темные шорты.

