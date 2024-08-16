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Язык американки признан самым широким в мире

UPI: язык американки шириной 8 см попал в Книгу рекордов Гиннесса

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Guinness World Records

Жительница США попала в Книгу рекордов Гиннесса, став обладательницей самого широкого в мире языка, пишет UPI.

Бриттани Лакайо рассказала, что решила подать заявку на получение титула, когда узнала, что в Книге рекордов Гиннесса есть и такая дисциплина.

Ширина языка американки составляет 7,8 сантиметров, что на несколько миллиметров больше, чем у предыдущей рекордсменки.

«Это мило и немного забавно», — прокомментировала она свое достижение.

Женщина добавила, что горда вписать свое имя в историю и очень гордится анатомической особенностью своего языка.

Ранее подросток из США попал в Книгу рекордов Гиннесса за самые длинные волосы в мире. Его родители рассказали, что сын с детства боялся машинки для стрижки. Чтобы не травмировать ребенка, они стали отращивать ему волосы. В итоге с двух лет американец ни разу не был у парикмахера.

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