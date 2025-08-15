На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Бурятии многодетная мать заявила на сожителя в полицию и пропала

В Бурятии ищут женщину, которая за день до пропажи заявила в полицию на сожителя
true
true
true
close
Adamov_d/Shutterstock/FOTODOM

В Бурятии ищут женщину, которая пропала при странных обстоятельства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По данным полиции, ночью перед пропажей им позвонила сама женщина и попросила выселить сожителя из жилья. Когда сотрудники прибыли на место, им никто не открыл.

На данный момент специалисты пытаются установить местонахождение женщины. Не исключается, что мать троих детей может находиться в Омской области.

Как сообщает kp.ru, раньше исчезнувшая была замужем за мужчиной и родила ему троих детей, но позже брак распался. Недавно она познакомилась с новым мужчиной. Общаясь с родственниками она жаловалась на нежелание партнера искать работу.

По словам родственников, женщина любила своих детей и не могла уйти из дома надолго без предупреждения. При этом она не взяла с собой ни документы, ни деньги.

На данный момент дети находятся у бабушки. О том, что их мать пропала, они еще не знают.

Ранее друг пропавшей в Сочи девушки раскрыл странные подробности ее исчезновения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами