В Бурятии многодетная мать заявила на сожителя в полицию и пропала

В Бурятии ищут женщину, которая пропала при странных обстоятельства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По данным полиции, ночью перед пропажей им позвонила сама женщина и попросила выселить сожителя из жилья. Когда сотрудники прибыли на место, им никто не открыл.

На данный момент специалисты пытаются установить местонахождение женщины. Не исключается, что мать троих детей может находиться в Омской области.

Как сообщает kp.ru, раньше исчезнувшая была замужем за мужчиной и родила ему троих детей, но позже брак распался. Недавно она познакомилась с новым мужчиной. Общаясь с родственниками она жаловалась на нежелание партнера искать работу.

По словам родственников, женщина любила своих детей и не могла уйти из дома надолго без предупреждения. При этом она не взяла с собой ни документы, ни деньги.

На данный момент дети находятся у бабушки. О том, что их мать пропала, они еще не знают.

