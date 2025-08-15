Рабочего на заводе завалило кукурузой из-за требования начальника, пострадавший не выжил

Baza: в Приморском крае мужчину завалило кукурузой на заводе, его не спасли

В Приморском крае мужчина не выжил после попытки проверить оборудование на заводе. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел на предприятии по переработке кукурузы. По данным Telegram-канала, начальник дал распоряжение зайти в силос и проверить, остались ли внутри зерна.

«Причем по правилам осматривать силос при наличии в нем заготовок строго запрещено», – сообщается в публикации.

В результате внутри на одного из рабочих сошла «лавина» кукурузы. Другие сотрудники вытащили пострадавшего, но спасти его не удалось. Зерна забились в дыхательные пути мужчины, из-за чего в организм перестал поступать воздух.

После произошедшего возбудили уголовное дело, фигурантом которого стал отдавший распоряжение начальник. Суд признал его виновным и приговорил к 1,6 года лишения свободы условно. Кроме того, это же время он не сможет занимать смежные должности.

