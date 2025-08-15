На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рабочего на заводе завалило кукурузой из-за требования начальника, пострадавший не выжил

Baza: в Приморском крае мужчину завалило кукурузой на заводе, его не спасли
true
true
true
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Приморском крае мужчина не выжил после попытки проверить оборудование на заводе. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел на предприятии по переработке кукурузы. По данным Telegram-канала, начальник дал распоряжение зайти в силос и проверить, остались ли внутри зерна.
«Причем по правилам осматривать силос при наличии в нем заготовок строго запрещено», – сообщается в публикации.

В результате внутри на одного из рабочих сошла «лавина» кукурузы. Другие сотрудники вытащили пострадавшего, но спасти его не удалось. Зерна забились в дыхательные пути мужчины, из-за чего в организм перестал поступать воздух.

После произошедшего возбудили уголовное дело, фигурантом которого стал отдавший распоряжение начальник. Суд признал его виновным и приговорил к 1,6 года лишения свободы условно. Кроме того, это же время он не сможет занимать смежные должности.

Ранее рабочему оторвало два пальца на заводе в Перми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами