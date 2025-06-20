Рабочему оторвало два пальца на заводе в Перми

В Перми рабочему завода оторвало два пальца

В Перми рабочий лишился пальцев, получив травму на заводе. Об этом сообщает Государственная инспекция труда по региону.

Инцидент произошел 12 июня на предприятии ООО «Упакс-Юнити», занимающемся производством пластмассовых изделий. Помощник оператора роторной линии при засыпке полипропилена не удержал мешок с гранулами и стал пятиться назад, рефлекторно размахивая руками, в результате чего его левая рука попала в работающий механизм воздуходувки.

Медики диагностировали у него тяжелые повреждения — травматическую ампутацию первого и второго пальцев, тотальный некроз третьего и четвертого пальцев левой кисти.

Госинспекция труда сформировала комиссию по расследованию произошедшего. Проводятся опросы свидетелей, анализ документации, организована внеплановая проверка работодателя. При выявлении нарушений трудового законодательства материалы будут переданы в следственные органы для возможного возбуждения уголовного дела. Расследование продолжается.

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