Мессенджеру Max нашли новое применение

Мессенджер Max могут задействовать для приглашений на голосование на выборах
Владимир Астапкович/РИА Новости

Пользователи мессенджера Мах могут получать официальные приглашения для участия в онлайн-голосовании (ДЭГ). Подобная функциональность споспособствует популяризации дистанционного электронного голосования, заявил ТАСС глава территориальной избирательной комиссии ДЭГ, эксперт в области IT Олег Артамонов.

«Реализация данной функции не представляет особой сложности, и она, скорее всего, будет внедрена», – заявил Артамонов, добавив, что пользователи смогут получать официальные приглашения для участия в ДЭГ, а также уведомления о процессе голосования, наряду с другими уведомлениями от «Госуслуг».

По его словам, программно-технический комплекс ДЭГ (ПТК ДЭГ) представляет собой автономную систему, использующую сложные криптографические протоколы. В настоящее время ДЭГ имеет собственный портал – vybory.gov.ru, интегрированный с «Госуслугами». На этом портале избиратели могут получить информацию о местах проведения дистанционного электронного голосования, процедуре подачи заявок и результатах выборов.

С 1 сентября текущего года в России все новые смартфоны будут обязаны иметь предустановленный мессенджер Max. Этот сервис объединит в себе не только коммуникационные возможности, но и доступ к различным государственным сервисам, в том числе к «Госуслугам» и цифровой подписи, а также предоставит финансовые инструменты посредством системы быстрых платежей.

Ранее мессенджер Max успешно подключили к «Госуслугам».

