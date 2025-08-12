В Приморском крае осудили гендиректора стройфирмы за взятку бассейном

СК: директора стройфирмы в Приморье осудили на девять лет за взятку бассейном

Генерального директора строительной компании в Приморском крае приговорили к девяти годам лишения свободы за передачу взятки бывшей главе регионального департамента имущества Наталье Соколовой. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю в Telegram-канале.

По данным ведомства, взятка представляла собой выполнение строительно-монтажных работ по устройству монолитной чаши бассейна общей стоимостью более 1 млн рублей. Обвиняемый передал взятку в период с января 2020 по ноябрь 2021 года. Взамен Соколова, в то время занимавшая должность первого заместителя главы администрации Владивостока, должна была предоставить предпринимателю несколько земельных участков для строительства капитальных объектов. Речь идет о территориях, которые находились в ведении Владивостокского городского округа.

В результате против гендиректора компании возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ. Суд признал его виновным.

«Александру Лемешеву назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 40 млн 877 тыс. 400 рублей и с лишением права заниматься деятельностью в сфере строительства», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что в отношении Соколовой также было возбуждено уголовное дело. Его рассматривает Советский районный суд Владивостока.

