«У суда нет сомнений»: экс-губернатор Сахалина получил срок

В СК заявили о большой любви экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина к дорогим часам. По данным официального представителя СК Светланы Петренко, в его коллекции их было 195 штук на общую сумму 602 млн руб. Самые дорогие, по словам Петренко, обошлись экс-главе Сахалина в $700 тыс. При этом незадолго до задержания он заказывал очередные часы, на которые планировал потратить 36 млн рублей.

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В пятницу, 9 февраля, Южно-Сахалинский городской суд признал виновным во взяточничестве экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина и двух его заместителей. Судья назначила для них тюремные сроки и штрафы. Хорошавина приговорили к 13 годам лишения свободы и штрафу размером 500 млн рублей, его бывшего заместителя Сергей Карепкина — к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 4 млн рублей. Экс-министра сельского хозяйства Николая Борисова оштрафовали на 4,5 млн рублей, однако выплатить он должен лишь 2,5 млн с учетом нахождения под домашним арестом.

Бывшего помощника главы Сахалина Андрея Икрамова приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима и штрафу размером 176 млн рублей.

Также суд постановил лишить Хорошавина и Карепкина государственных наград и права занимать госдолжности на три года и пять лет соответственно.

Сторона защиты Хорошавина отказалась общаться с журналистами. Однако адвокаты Икрамова и Карепкина заявили о намерении обжаловать приговор суда. «Вина Сергея Петровича [Карепкина] не доказана. Мы пойдем до Верховного суда», — сообщил адвокат Игорь Янчук. По словам защитника Икрамова, «доказательств вины его подзащитного нет».

Оглашение приговора бывшему губернатору Сахалинской области продолжалось в городском суде три дня.

В общей сложности на это ушло более 14 часов с перерывами. Это связано с большим количеством преступных эпизодов, в которых обвиняется Хорошавин и два его экс-заместителя.

Судья Елена Поликина в приговоре отметила, что целью преступной группы являлось получение взяток от значительного числа лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. «Организованная преступная группа обладала стабильностью, между каждыми ее участниками, включая Хорошавина существовала взаимосвязь», — заявила Поликина.

По словам судьи, в схеме по получению взяток от бизнесменов каждый фигурант играл определенную роль. При этом сам Александр Хорошавин получал взятки не лично, а только через других чиновников.

«Кроме того, следственными органами установлено, что во избежание раскрытия и собственной безопасности группа использовала конспиративность и технические средства защиты речевой информации, что препятствовало деятельности правоохранительных органов в раскрытии деятельности группы», — сообщила судья.

У суда не было сомнений, что деньги поступали на учет и впоследствии перераспределялись между участниками. Поликина подчеркнула, что в каждом случае размер взятки составлял более 1 млн рублей.

20 декабря 2017 года в своем последнем слове экс-губернатор отверг выдвинутые в свой адрес обвинения во взяточничестве. Он также призвал суд вынести приговор «по правде, совести и закону». «Не было взяток и легализации. Я подтверждаю это в последнем слове. Я не совершал преступления, которые мне вменяют. Если это повлияет на отягчение наказания, пусть будет так», — заявил Хорошавин. Он добавил, что не может «поступаться своими принципами и моралью».

Александр Хорошавин занимал должность главы Сахалина с 2007 по 2015 год. Кроме того, он был сопредседателем советов представителей уполномоченного госоргана по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2», а также являлся членом политсовета регионального отделения «Единой России».

В марте 2015 года сотрудники ФСБ задержали Хорошавина на его рабочем месте. Вместе с ним были задержаны Карепкин, Борисов и Икрамов. Всем им выдвинули обвинение в получении взяток в особо крупном размере и легализации денежных средств, добытых преступным путем.

Следствие заявило, что за 2011–2013 годы экс-губернатор через своего советника Андрея Икрамова получил взяток на общую сумму $5,6 млн.

В ходе обыска по месту жительства Хорошавина у него изъяли 1 млрд руб. наличными. Оперативники также обыскали его московскую квартире и дачу, где, помимо наличных, изъяли 800 ювелирных изделий — в это число входила ручка стоимостью 36 млн руб.

Следователи считают Хорошавина и Икрамова причастными к получению взятки в размере $5,6 млн от руководителя компании «Энергострой», главы Тихоокеанского Внешторгбанка Николая Крана. Взятка якобы была получена при заключении госконтракта на строительство одного из блоков Южно-Сахалинской ТЭЦ.

Кроме того, по этому делу в международный розыск объявили бывшего вице-мэра Южно-Сахалинска и директор ОАО «Аэровокзал Южно-Сахалинска» Андрей Лобкин. По мнению следствия, он выступил посредником при получении Хорошавиным взятки. В день задержания экс-главы Сахалина Лобкин через Токио переехал в США. По данным СМИ, у него есть дом в городе Уолнат-Крике, штат Калифорния.

25 марта президент РФ Владимир Путин снял Хорошавина с поста губернатора в связи с утратой доверия. Южно-Сахалинский суд начал рассмотрение дела по существу 6 марта 2017 года. 28 ноября гособвинитель попросил для бывшего губернатора Сахалина 13 лет колонии строгого режима и штраф размером 500 млн рублей, для Карепкина — восемь лет и штраф в трехкратном размере взятки, а для Икрамова — 9,5 года и 300 млн рублей штрафа. Для Борисова прокурор попросил семь лет колонии строгого режима и штраф в двукратном размере от суммы взятки.