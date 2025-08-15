Депздрав опроверг информацию о предъявлении паспорта в центре борьбы со СПИДом

Депздрав Москвы: в центре борьбы со СПИДом не требуется предъявлять паспорт

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о необходимости предъявлять паспорт в центре профилактики и борьбы со СПИДом.

«Увидели, что в Telegram-каналах распространяются недостоверные новости о московском центре профилактики и борьбы со СПИДом: спешим заверить — центр работает в штатном режиме», — говорится в публикации.

В столичном депздраве подчеркнули, что никаких дополнительных мер для прохода на территорию ИКБ №2 введено не было. Все пациенты, которые желают пройти обследование анонимно, могут это сделать без препятствий в рабочие часы, без предъявления паспортных данных, указали в ведомстве.

До этого сообщалось, что с начала года российские граждане с диагнозом ВИЧ из 16 регионов сталкиваются с отказами в регулярной диагностике вирусной нагрузки и иммунного статуса. Представители пациентов заявляют, что власти регионов замалчивают проблему нехватки необходимых реагентов и оборудования. Между тем федеральные эксперты отмечают резкое снижение финансирования центров профилактики и борьбы со СПИДом, из-за чего тесты стали крайне ограниченными.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России.