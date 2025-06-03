В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России в 2024 году снизилась относительно данных за 2023 год на 10%. Об этом сообщает «Интерфакс».

Попова отметила, что, несмотря на снижение, ситуация по ВИЧ-инфекции требует пристального внимания. По ее словам, заболеваемость прошедшего года «ниже среднемноголетней» на 31,5%.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что одной из задач ведомства является расширение охвата тестированием.

«И тестирование у нас, на самом деле, рекордное в прошлом году — больше 52 млн российских граждан были протестированы. И задача этого года — максимально охватить тестированием группы риска», — сказала Попова.

Она также сообщила, что в России практически исключена передача ВИЧ от матери ребенку.

18 мая глава отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что в нескольких российских институтах разрабатываются действительно новейшие препараты, которые продвинут РФ к излечению ВИЧ-инфекции, но до клинических испытаний они еще не дошли из-за отсутствия финансирования.

Ранее академик Покровский рассказал, за сколько лет ВИЧ побеждает иммунитет.