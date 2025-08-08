На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВИЧ-пациентам как минимум из 16 регионов отказали в диагностике

ВИЧ-пациенты как минимум из 16 регионов столкнулись с отказами в диагностике
Shutterstock

С начала 2025 года российские граждане с диагнозом ВИЧ из 16 регионов сталкиваются с отказами в регулярной диагностике вирусной нагрузки и иммунного статуса. Об этом пишет издание «Ведомости».

Подобные исследования необходимы для контроля течения болезни и эффективности терапии. Всего за указанный период зарегистрировано свыше 40 обращений с жалобами на нарушение права на диагностику.

Представители пациентов заявляют, что власти регионов замалчивают проблему нехватки необходимых реагентов и оборудования. Между тем федеральные эксперты отмечают резкое снижение финансирования центров профилактики и борьбу со СПИДом, из-за которого тесты стали крайне ограниченными.

Главврачи ряда центров признают дефицит и сообщают о снижении объема закупленных диагностических наборов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Башкирии и Ленинградской области, где наблюдается лишь треть необходимого уровня поставок.

Несмотря на публичные уверения властей о бесперебойном обеспечении, многие пациенты продолжают жаловаться на невозможность пройти обязательные исследования вовремя. Подобная практика грозит серьезными осложнениями и снижением эффективности антивирусной терапии.

