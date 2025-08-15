Каждый третий россиянин спит на диване

Чаще всего россияне разных возрастных групп используют диван как зону отдыха — так ответили 58%. Еще 37% назвали его основным спальным местом, а 34% — спальным местом для гостей. При этом среди молодежи от 18 до 24 лет диван обычно служит основным спальным местом (58%). Меньшая часть молодых людей использует его для отдыха (33%).

Это показало исследование Askona и Института человека РОМИР, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Предпочтения россиян при выборе дивана различаются в зависимости от возраста и региона проживания. Респонденты от 18 до 24 лет чаще всего выбирают диваны со стильным дизайном (36%) и анатомическим матрасом (28%). Для 19% важна возможность внести изменения в стандартную модель. Среди молодых людей от 25 до 34 лет похожая статистика: 35% отметили дизайн изделия, 19% — наличие анатомического матраса. Больше всего внешний вид дивана важен возрастной группе от 35 до 44 лет (40%).

С возрастом интерес к дизайну и кастомизации несколько снижается, зато растет значимость функциональных параметров. Так, в группе 45–59 лет 24% опрошенных выбрали анатомический матрас. Наивысший интерес к таким матрасам у людей старше 60 лет: 30% отметили, что это главный критерий при выборе. При этом только 25% в этой группе обращают внимание на стиль, и лишь 5% интересуются модификацией дивана — возможностью выбрать другой материал, цвет или форму стандартного изделия.

Жители Приволжского федерального округа отдают предпочтение диванам с металлическим каркасом — этот критерий отметили 33% респондентов. В Центральном округе на первый план выходит другой показатель — наличие расширенной гарантии на 10 лет. Эту характеристику считают важной 18% опрошенных. В Северо-Западном округе расширенная гарантия значима лишь для 2%. В Сибири при выборе дивана акцент делается на стильный дизайн (23%), в то же время металлический каркас здесь менее востребован (10%). Жители Дальнего Востока отметили такой критерий, как возможность выбора жесткости мебели (7%).

Главная причина покупки дивана — обновление интерьера. Эта мотивация характерна для людей от 35 до 60 лет и старше. Молодежь (18–34 года) чаще приобретает диван из-за переезда, при этом среди респондентов старше 60 лет переезд — наименее распространенная причина (7%). Группа от 35 до 44 лет зачастую покупает диван, так как понадобилось дополнительное спальное место (15%). В Дальневосточном регионе 22% покупателей выбирают диван именно из-за нехватки спальных мест, тогда как на Северо-Западе 30% делают это из-за смены интерьера.

Российские потребители чаще всего покупают диваны в офлайн-магазинах — так поступают 66% опрошенных. Только 10% предпочитают покупки в интернете, 9% — изготовление на заказ, по 5% — маркетплейсы и сайты объявлений.

Частота покупок диванов также различается между возрастными группами. Молодые люди от 25 до 34 лет обновляют мебель чаще других — 26% из них покупали диван 3–4 года назад. В то же время среди представителей поколения 60+ лишь 17% совершали такую покупку 9–10 лет назад, а 31% вообще не обновляли диван больше десяти лет. Интересно, что семьи без детей реже меняют диваны: 35% бездетных покупали его больше десяти лет назад, в то время как среди семей с детьми этот показатель составляет 24%.

Ранее россиян предупредили, чем чревато мало спать ночью.