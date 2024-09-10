Россиян предупредили, чем чревато мало спать ночью

В сети появилась история 40-летнего японца Дайсуке Хори, который на протяжении последних 12 лет спит по 30 минут в день, пытаясь «удвоить» свою жизнь, что, по его словам, повысило эффективность работы. Однако по мнению невролога и кандидата медицинских наук Вячеслава Ананенко, такой режим бодрствования неизбежно приведет к хроническим патологиям органов и преждевременному старению организма. Об этом он заявил в беседе с «Газетой.Ru».

«Сотни тысяч лет мозг человека работает в режиме циркадных ритмов — смены дня и ночи. Днем человек тратит ресурсы, а ночью их восстанавливает. Период ночи — основное время для починки тех неполадок в организме, которые сформировались во время дневной активности всех органов. И хронический недосып даже в 1-2 часа приводит к остаточным поломкам в клетках органов, которые мозг не успел полноценно восстановить за укороченный период сна. С последующим недосыпом количество поломок суммируется в патологию органа и системы организма в целом», — отметил Ананенко.

Для качественного ремонта требуется много времени, а именно не менее 7 часов сна. За это время мозгу удается собрать всю информацию о всем организме, проанализировать системные дисфункции и выявить неполадки в теле, создать программу восстановления и реализовать ее в течение ночи. Именно по этой причине сон называют лучшим лекарством от болезней и преждевременной старости.

«Все дело только во времени проявления этих патологий. Механизмы компенсации недосыпа у каждого человека разные. Однако работа на предельных скоростях мозга может привести не только к заболеваниям, но и к психопатологическим расстройствам за счет грубых нейромедиаторных нарушений биохимии мозга, которая организовывалась сотнями тысяч лет согласно циркадных ритмов», — рассказал Ананенко.

В первую очередь при недосыпе происходит поломка в гипоталамусе — центре управления всеми внутренними органами и эндокринными железами. Он начинает посылать команды на выживание организма через гормоны, усиливая секрецию гормона стресса кортизола. Из-за этого истощается сердечно-сосудистая система, надпочечники и щитовидная железа, провоцируя цепную реакцию патологических нарушений в остальных эндокринных железах и внутренних органах.

«В итоге это может привести к таким заболеваниям, как нарушение сердечного ритма в виде учащения пульса и аритмии, к неустойчивости артериального давления, диспепсии в виде нарушения пищеварения и гастралгии и так далее. Мозг же из-за недостатка сна заявляет о себе неврастенией, головными болями и частой сменой настроения, раздражительностью, склонностью к депрессиям и тревоге и появления соматоформных болей в разных частях тела с полным сбоем всех вегетативных настроек организма», — заключил врач.

Ранее были названы опасные причины шума в ушах.