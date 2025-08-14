Возбуждено дело по факту убийства федерального судьи в Волгоградской области

По факту убийства федерального судьи Василия Ветлугина в городе Камышине возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале управления СК по региону.

В публикации говорится, что уголовное дело было возбуждено по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью, а также о незаконном хранении огнестрельного оружия.

«У здания Камышинского городского суда Волгоградской области было обнаружено тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранениями», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемого задержали. На данный момент специалисты проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

До этого Telegram-канал 112 сообщил, что убийство могло произойти из-за ревности. В публикации говорится, что местный житель Сергей К. якобы узнал, что у его супруги был роман с судьей. После этого мужчина дождался Ветлугина у городского суда и убил.

