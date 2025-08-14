Российского бойца, спасенного солдатом ВСУ, наградили орденом

Российский военнослужащий, которому удалось выжить благодаря помощи пленного солдата ВСУ, был награжден орденом Мужества. Об этом пишет RT.

По данным издания, военный с позывным Саид получил тяжелые ранения в ходе боев за Авдеевку: у него были переломаны руки и ноги, а также он потерял глаз. Как вспоминает Саид, сослуживцы укрыли его от дронов под большим столом, накрыли одеялом и пообещали вернуться с помощью.

Ночью его обнаружил военнослужащий ВСУ. Не имевший при себе оружия и бронежилета, украинец принял решение сдаться в плен. Вместе бойцы провели три дня в ожидании российских военных. По словам Саида, на протяжении всего этого времени солдат ВСУ носил ему воду из лужи и делал перевязки. Еды у них не было.

«Я старался побольше с ним говорить, чтобы ему разные дурные мысли в голову не лезли и он не передумал», — вспоминает Саид.

Награду за выполнение боевых задач Саиду вручили 14 августа. По его словам, он не ожидал, что будет удостоен ордена Мужества.

