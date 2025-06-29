ДРГ «Центра» 3 дня жили в оккупированном ВСУ поселке перед его освобождением

Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) группировки «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации скрытно находились в Новониколаевке (ДНР), еще подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ), в течение трех дней до начала операции по освобождению населенного пункта. Об этом рассказал заместитель командира батальона 30-й отдельной гвардейской бригады группировки войск «Центр» Сергей Зайцев, пишет РИА Новости.

«Диверсионные группы зашли у нас в ночное время суток... Сидели там, можно сказать, по соседству с противником, в соседнем доме. Противник не знал, что мы уже в Новониколаевке, а мы уже три дня сидели там», — рассказал Зайцев.

По его словам, когда днем начался штурм поселка с использованием мотоциклов, российские ДРГ начали действовать изнутри, создавая панику среди украинских военнослужащих.

«Противник не понимал, что происходит», — подчеркнул военный.

Министерство обороны Российской Федерации сообщало 19 июня, что подразделения группировки войск «Центр» продвинулись вглубь обороны ВСУ и освободили населенный пункт Новониколаевка в ДНР.

Ранее военкор заявил, что ВС РФ приблизились к освобождению Южного Донбасса.