Новак призвал нефтяников не закупать топливо друг у друга

Новак призвал нефтяников не допускать закупок топлива на бирже друг у друга

Вице-премьер РФ Александр Новак призвал нефтяные компании поддерживать достаточные объемы продаж топлива и избегать практики закупок топлива на бирже друг у друга. Об этом сообщает ТАСС.

«Александр Новак отметил необходимость сохранять уровни реализации топлива в достаточных объемах, не допускать закупок товара на бирже нефтяными компаниями друг у друга», — говорится в сообщении.

По данным издания, ранее нефтяные компании имели возможность торговать между собой на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в адресном режиме в ходе дополнительной сессии. Однако данная опция была отменена в конце 2023 года в период топливного кризиса.

После прекращения действия данного режима нефтяные компании были вынуждены перенести подобные сделки в основную сессию, что, как предполагается, могло приводить к увеличению биржевых цен на нефтепродукты.

14 августа Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении запрета на экспорт бензина для производителей топлива на весь сентябрь, а для компаний, не являющихся производителями, — до конца октября.

