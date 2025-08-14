На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Новак призвал нефтяников не закупать топливо друг у друга

Новак призвал нефтяников не допускать закупок топлива на бирже друг у друга
close
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Вице-премьер РФ Александр Новак призвал нефтяные компании поддерживать достаточные объемы продаж топлива и избегать практики закупок топлива на бирже друг у друга. Об этом сообщает ТАСС.

«Александр Новак отметил необходимость сохранять уровни реализации топлива в достаточных объемах, не допускать закупок товара на бирже нефтяными компаниями друг у друга», — говорится в сообщении.

По данным издания, ранее нефтяные компании имели возможность торговать между собой на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в адресном режиме в ходе дополнительной сессии. Однако данная опция была отменена в конце 2023 года в период топливного кризиса.

После прекращения действия данного режима нефтяные компании были вынуждены перенести подобные сделки в основную сессию, что, как предполагается, могло приводить к увеличению биржевых цен на нефтепродукты.

14 августа Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении запрета на экспорт бензина для производителей топлива на весь сентябрь, а для компаний, не являющихся производителями, — до конца октября.

Ранее водителей призвали не обращать внимания на подорожание оптового бензина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами