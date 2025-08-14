Российская учительница, отдавшая мошенникам 3 млн рублей, получит деньги обратно

В Марий Эл пожилая учительница, отдавшая мошенникам 3 млн рублей, получит свои деньги обратно. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Злоумышленники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, выманили у 65-летней учительницы начальных классов 3 млн рублей. Расследование показало, что эти средства поступили на счет 19-летнего жителя Набережных Челнов.

Прокуратура Марий Эл подала иск в Набережночелнинский городской суд о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме. В настоящее время прокуратура контролирует исполнение судебного решения.

