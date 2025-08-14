На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Саратове пенсионер перехитрил мошенников при помощи чая и календаря

В Саратове пенсионер помог задержать телефонных мошенников
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Саратове пенсионер обманул группу телефонных аферистов при помощи муляжа и помог правоохранителям поймать их. Об этом сообщает УМВД региона.

Неизвестные связались с 85-летним саратовцем в конце июля под видом сотрудников службы безопасности банка. Звонивший сообщил, что некие мошенники получили личные данные пожилого мужчины и получили доступ к его счетам.

«Специалист» посоветовал саратовцу «задекларировать все имеющиеся средства». Для этого требовалось снять накопления со счетов и передать посыльному. Звонивший пообещал положить их на «безопасный счет». Пенсионер заподозрил неладное и обратился в правоохранительные органы. В дальнейшем он действовал под контролем правоохранителей.

«2 августа под контролем оперативников он передал курьеру муляж — коробку из-под чая с толстым отрывным календарем, имитирующим 1,9 млн рублей. Сразу после передачи денег силовики скрутили посыльного и водителя, который его привез», — сообщили в МВД.

Задержанными оказались 18-летний и 20-летний жители Богородской области, полицейским удалось установить личность и задержать их куратора. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Куратор и курьер заключены под стражу, водитель отправлен под домашний арест.

Ранее российская пенсионерка преодолела более 1000 км, чтобы отдать мошенникам 17 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами