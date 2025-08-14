В Саратове пенсионер перехитрил мошенников при помощи чая и календаря

В Саратове пенсионер обманул группу телефонных аферистов при помощи муляжа и помог правоохранителям поймать их. Об этом сообщает УМВД региона.

Неизвестные связались с 85-летним саратовцем в конце июля под видом сотрудников службы безопасности банка. Звонивший сообщил, что некие мошенники получили личные данные пожилого мужчины и получили доступ к его счетам.

«Специалист» посоветовал саратовцу «задекларировать все имеющиеся средства». Для этого требовалось снять накопления со счетов и передать посыльному. Звонивший пообещал положить их на «безопасный счет». Пенсионер заподозрил неладное и обратился в правоохранительные органы. В дальнейшем он действовал под контролем правоохранителей.

«2 августа под контролем оперативников он передал курьеру муляж — коробку из-под чая с толстым отрывным календарем, имитирующим 1,9 млн рублей. Сразу после передачи денег силовики скрутили посыльного и водителя, который его привез», — сообщили в МВД.

Задержанными оказались 18-летний и 20-летний жители Богородской области, полицейским удалось установить личность и задержать их куратора. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Куратор и курьер заключены под стражу, водитель отправлен под домашний арест.

Ранее российская пенсионерка преодолела более 1000 км, чтобы отдать мошенникам 17 млн рублей.