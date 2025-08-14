Россиянин устроил дебош в баре, избил сотрудников и попал на видео

В Обнинске дебошир устроил погром в баре и избил сотрудников

В Обнинске судимый дебошир устроил погром в баре и избил сотрудников. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в темное время суток в одном из баров. Посетитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил погром — он ломал мебель, а также оскорблял окружающих и персонал, а затем избил двух работников заведения. После этого дебошир скрылся с места происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность предполагаемого злоумышленника. Как выяснилось, он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ — хулиганство. Мужчина заключен под стражу.

