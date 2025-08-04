Пассажир выпил, пока летел из Улан-Удэ в Москву, и устроил дебош на борту самолета

Пассажир, летевший из Улан-Удэ в Москву, устроил на борту самолета пьяный дебош, сообщает Babr Mash.

По данным Telegram-канала, мужчина начал распивать алкоголь в туалете самолета, но бортпроводники заметили это и закрыли кабинку. Тогда нарушитель вышел из себя — стал орать и стучать в двери.

Экипаж сообщил о деструктивном пассажире на борту и попросил помощи у крепких мужчин. Несколько человек пытались успокоить дебошира, пока тот угрожал им расправой и кричал, что к нему «подъедут пацаны».

Далее он самостоятельно разбил себе голову и был вынужден все же занять место. К концу полета, хулиган осознал, что натворил, и извинился за свое поведение. Тем не менее по прилете в аэропорт Домодедово мужчину задержали.

Ранее иностранка закатила скандал на борту самолета, требуя место в бизнес-классе.