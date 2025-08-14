В Ижевске школьница застряла на балконе заброшенного дома во время фотосессии

В Ижевске спасатели оказали помощь несовершеннолетней девочке, которая застряла на балконе заброшенного здания. Об этом сообщает МЧС Удмуртии.

Группа подростков устроила фотосессию возле заброшенного здания в Ижевске. В какой-то момент одна из девочек забралась на балкон, но спуститься с него не смогла.

В экстренные службы обратилась ее подруга. Прибывшие на место спасатели помогли ребенку спуститься на землю.

До этого в Челябинской области спасли школьника, застрявшего в строительном котловане. Дети гуляли по улице и забрели на стройку. В руках у них была пачка чипсов, которую школьники случайно уронили в котлован. Вдвоем они спустились на дно за снеками, но один из мальчиков не смог вытащить ногу из глины. Его друг в одиночку вылез из ямы и побежал за помощью. Он рассказал обо всем матери, которая обратилась в экстренные службы и вызвала на место спасателей.

Ранее в Москве в открытом бассейне волосы ребенка затянуло в трубу.