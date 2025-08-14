На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мексиканка без спортивного опыта выиграла ультрамарафон, пробежав в сандалиях

El Heraldo: мексиканка в сандалиях и национальной одежде выиграла ультрамарафон
Мексиканка без спортивного опыта выиграла ультрамарафон, надев сандалии и традиционную одежду своего коренного племени, пишет El Heraldo.

В мексиканском Гуачочи 30-летняя Канделария Ривас Рамос из народа рарамури одержала победу в 63-километровом женском ультрамарафоне без профессиональной подготовки, кроссовок за сотни долларов и модных спортивных гаджетов.

Ее «секретная подготовка» — повседневная жизнь в горах: пешие переходы, работа по дому, помощь семье. Чтобы попасть на старт, Канделария с мужем вышли из родного Чоричи и шли в Гуачочи пешком 14 часов без остановки. А на следующий день она пробежала марафонскую за семь часов и 34 минуты и первой пересекла финишную черту.

Вместо беговой обуви на мексиканке были сандалии, сделанные вручную, а вместо спортивного костюма — яркое традиционное платье. Народ рарамури, представителем которого является Канделария, с детства каждый день преодолевают десятки километров в горах, а бег у них — часть духовной жизни. Антрополог Гарварда Даниэль Либерман отмечает, что во время гонок они впадают в состояние, похожее на транс, что помогает им игнорировать усталость и боль.

Ранее спортсмен выиграл полумарафон после мальчишника и 4 часов сна.

