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Cпортсмен выиграл полумарафон после мальчишника и 4 часов сна

Daily Star: британец погулял на мальчишнике и поспал 4 часа, а после выиграл полумарафон

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olliegarrod/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Спортсмен из Англии выиграл полумарафон после мальчишника и четырехчасового сна, пишет Daily Star. На пути к первому месту британец обошел 4500 участников.

Как рассказал 30-летний Олли Гаррод, за сутки до полумарафона он был на мальчишнике с 11 друзьями. В ходе вечеринки он выпил несколько бутылок пива, наелся китайской еды, походил по барам, а потом лег спать на четыре часа. Мужчина признался, что принял участие в забеге ради развлечения и не думал, что сможет выиграть.

Олли добавил, что аплодисменты зрителей и поддержка друзей дали ему мотивацию и силы. Гаррод обогнал серебряного медалиста более чем на минуту, а всю дистанцию мужчина преодолел за 70 минут.

«Атмосфера была великолепная, публика была фантастическая. Победа в полумарафоне — отличный способ завершить мальчишник», — поделился эмоциями Олли.

Ранее в США участница марафона пожертвовала рекордом ради спасения котенка.

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