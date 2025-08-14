На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчины из Ингушетии устроили в Дагестане рейд в поисках «аморальных» женщин

Ингушские мужчины приехали в Дагестан, чтобы наказать «порочных» соотечественниц
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

Мужчины из Ингушетии искали в Дагестане ингушских женщин, которые встречаются с представителями других национальностей. Об этом говорится в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Десятки жителей Ингушетии приехали в соседнюю республику 7 августа и устроили рейд в приморском городе Избербаш. Мужчины решили найти «аморальных» женщин, то есть таких, которые «ходят на свидания с людьми других национальностей».

В поисках нарушительниц участники «рейда» ходили по улицам города и ночным заведениям до шести утра. Также они посетили местный пляж, но «порочных» девушек не нашли, однако записали ролик, который затем был опубликован в ингушском паблике в соцсетях.

Один из активистов заявил в видео, что слухи оказались неправдой, но «ингушские парни» все равно готовы следить за соотечественницами и «если что-то вскроется, они сразу все исправят».

Ранее дагестанский имам снимал порно с супругой втайне от нее и продавал в интернете.

