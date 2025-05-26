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Дагестанский имам снимал порно с супругой втайне от нее и продавал в интернете

Mash: в Дагестане имама задержали за тайную съемку откровенных видео с женой
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Shutterstock

В Дагестане женщина сдала полиции своего супруга-имама, который тайно снимал откровенные видео на продажу с ее участием. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в селе Унцукуль, где 25-летний местный житель, являющийся имамом, без ведома своей возлюбленной записывал с ней видео 18+ и продавал их через Telegram. Девушка обнаружила преступную деятельность случайно, найдя в его телефоне соответствующие чаты. Когда она попыталась обсудить ситуацию, мужчина начал ей угрожать.

После заявления потерпевшей правоохранительные органы задержали подозреваемого. В его отношении возбудили уголовное дело по статье 242.1 УК РФ. В настоящее время устанавливается сумма незаконного дохода, полученного от этой деятельности.

Ранее петербургский уборщик четыре года насиловал подростка и снимал это на видео.

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