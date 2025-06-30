Педофил из Брянской области совращал детей в соцсетях, притворяясь девушкой

Житель Брянской области получил 13 лет колонии за растление детей в соцсетях

В Брянской области вступил в силу приговор 42-летнему жителю поселка Локоть Брасовского района, которого признали виновным в развратных действиях, распространении детской порнографии и сексуальном насилии с использованием беспомощного состояния жертв. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Навлинский районный суд установил, что в 2018 году осужденный создал фальшивый аккаунт в соцсети от имени девушки и вступал в переписку с несовершеннолетними. Он отправлял детям порнографические материалы, склонял их к обсуждению интимных тем и требовал фотографии обнаженных частей тела.

Защита пыталась оспорить приговор, настаивая на невиновности подсудимого, но Брянский областной суд оставил решение без изменений. Оправдательный вердикт по этому делу отменили после протеста прокуратуры.

В итоге осужденный получил 13 лет колонии строгого режима.

До этого жителя Брянской области признали виновным в совращении и сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью. Девочка подвергалась изнасилованиям на протяжении шести лет.

Ранее школьница из Ленобласти обвинила отчима-иностранца в изнасиловании.