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Педофил из Брянской области совращал детей в соцсетях, притворяясь девушкой

Житель Брянской области получил 13 лет колонии за растление детей в соцсетях
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Shutterstock

В Брянской области вступил в силу приговор 42-летнему жителю поселка Локоть Брасовского района, которого признали виновным в развратных действиях, распространении детской порнографии и сексуальном насилии с использованием беспомощного состояния жертв. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Навлинский районный суд установил, что в 2018 году осужденный создал фальшивый аккаунт в соцсети от имени девушки и вступал в переписку с несовершеннолетними. Он отправлял детям порнографические материалы, склонял их к обсуждению интимных тем и требовал фотографии обнаженных частей тела.

Защита пыталась оспорить приговор, настаивая на невиновности подсудимого, но Брянский областной суд оставил решение без изменений. Оправдательный вердикт по этому делу отменили после протеста прокуратуры.

В итоге осужденный получил 13 лет колонии строгого режима.

До этого жителя Брянской области признали виновным в совращении и сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью. Девочка подвергалась изнасилованиям на протяжении шести лет.

Ранее школьница из Ленобласти обвинила отчима-иностранца в изнасиловании.

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