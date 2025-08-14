На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РАН опровергли информацию о новых нормах произношения слов «миллион» и «миллиард»

РАН: форма произношения «мильон» и «мильярд» является устаревшей и разговорной
true
true
true
close
Shutterstock

В современных словарях нет изменений в отношении норм произношения слов «миллион» и «миллиард». Об этом в своем Telegram-канале сообщил научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов.

«Ничего нового в рекомендациях новых словарей в отношении слов миллион и миллиард нет», — заявил он.

По словам Пахомова, произношение слов регламентирует «Большой орфоэпический словарь русского языка», в котором сказано, что произношение слова «мильон» допустимо в беглой речи, однако является устарелым. Он добавил, что на письме подобное написание допустимо для передачи речи персонажа художественного произведения.

Информацию о новых вариантах написания сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН. Журналисты изучили обновленный орфографический словарь русского языка и обнаружили, что в нем прописана допустимая форма написания слов: «миллион» — «мильон» и «миллиард» — «мильярд». При этом агентство посчитало, что в РАН утвердили два варианта «произношения слов».

Ранее россияне рассказали, как отнесутся к смене ударения в слове «звонит».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами