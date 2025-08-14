В РАН опровергли информацию о новых нормах произношения слов «миллион» и «миллиард»

В современных словарях нет изменений в отношении норм произношения слов «миллион» и «миллиард». Об этом в своем Telegram-канале сообщил научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов.

«Ничего нового в рекомендациях новых словарей в отношении слов миллион и миллиард нет», — заявил он.

По словам Пахомова, произношение слов регламентирует «Большой орфоэпический словарь русского языка», в котором сказано, что произношение слова «мильон» допустимо в беглой речи, однако является устарелым. Он добавил, что на письме подобное написание допустимо для передачи речи персонажа художественного произведения.

Информацию о новых вариантах написания сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН. Журналисты изучили обновленный орфографический словарь русского языка и обнаружили, что в нем прописана допустимая форма написания слов: «миллион» — «мильон» и «миллиард» — «мильярд». При этом агентство посчитало, что в РАН утвердили два варианта «произношения слов».

