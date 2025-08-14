На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвич предстанет перед судом за изнасилование девочки 48 лет назад

В Москве мужчина предстанет перед судом за изнасилование девочки 48 лет назад
true
true
true
close
Shutterstock

В Москве перед судом предстанет местный житель, который в 17 лет изнасиловал в парке малолетнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе столичного следственного управления СК РФ.

Согласно материалам дела, 28 мая 1977 года фигурант изнасиловал ребенка в парке на Иваньковском шоссе, после чего скрылся. В ведомстве уточнили, что тогда не смогли подтвердить причастность молодого человека к преступлению, так как ребенок в силу своего возраста опознать его не могла. Через много лет следователи вернулись к нераскрытому преступлению.

«По результатам масштабной и кропотливой работы удалось установить причастность мужчины 1960 года рождения к совершенному преступлению. Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — заявили в СК.

Правоохранители уточнили, что обвиняемый уже был судим за аналогичные преступления. Его дело в скором времени рассмотрит суд.

Ранее психолог объяснила, как можно распознать педофила по поведению.

