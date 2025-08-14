Женщина родила прямо на дороге, пока прохожие закрывали ее зонтиками

В Малайзии прохожие и водители приняли роды у женщины прямо на обочине трассы

Женщина родила ребенка прямо на обочине дороги в Малайзии, а пуповину ей перерезали шнурками. Об этом пишет MS News.

Беременная ехала вместе с мужем на мотоцикле, но когда они остановились на светофоре, у нее начались схватки. Роженица вынуждена была лечь прямо на дорогу.

Несколько прохожих и водителей остановились, чтобы помочь ей. Сначала одна женщина подошла, чтобы успокоить роженицу, а затем индийская женщина, направлявшаяся в храм, и другие люди поставили зонтики, чтобы укрыть женщину от дождя, и регулировали движение транспорта.

Когда роды начались, они помогли ребенку появиться на свет прямо на месте. Пуповину не смогли перерезать ножницами и использовали шнурки из курьерской сумки.

Скорая помощь прибыли на место происшествия лишь через 30 минут. Новорожденного с матерью доставили в больницу, сейчас они чувствуют себя хорошо. Женщина поблагодарила за поддержку и участие незнакомок, которые помогли родиться ее ребенку.

Ранее женщина не знала, что беременна, и родила на парковке в Польше.