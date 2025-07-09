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Женщина не подозревала, что беременна, и родила на парковке

В Польше женщина, не подозревавшая о своей беременности, родила на парковке
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maxim ibragimov/Shutterstock/FOTODOM

В Польше женщина родила на парковке, не зная, что беременна, пишет Super Express News.

Недавно в экстренные службы поступило сообщение о 38-летней женщине с сильной болью в животе и вагинальным кровотечение. После чего на парковку в Войковице были направлены две бригады медиков и специализированная машина скорой помощи.

К моменту прибытия парамедиков на место женщина уже родила. На свет появилась девочка. Роженица выглядела удивленной и призналась, что не подозревала о своей беременности.

Новорожденная оказалась недоношенной и была доставлена ​​в отделение неонатологии, ее мать также госпитализировали. Сейчас она находится под наблюдением врачей в Семяновице-Слёнске.

Ранее мужчина заявил о подмене ребенка, когда узнал, что его жена родила девочку.

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