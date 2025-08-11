Врач оценила, поможет ли тренд на диету хищника похудеть

Тренд на диету хищника, который распространился в социальных сетях, не поможет похудеть и может навредить здоровью. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог 1-й категории, психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

Она уточнила, что блогеры начали продвигать тип питания, при котором едят большое количество сливочного масла, мяса и яиц для снижения веса. По словам врача, такая диета связана с избытком животного белка, насыщенных жиров и трансжиров, добавленного сахара, а также малым количеством сложных углеводов и клетчатки.

«Идея абсолютно абсурдная. Сливочное масло, например, как продукт, богатый насыщенными жирами, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 7%, а мягкий маргарин или спреды, как их называют всего лишь на 4%. Поэтому если мы с вами имеем пациента с нарушением липидного профиля, с любым заболеванием сердечно-сосудистой патологии, сопутствующий сахарный диабет, ожирение, то мы обязаны призвать сократить потребление сливочного масла», — предупредила Дианова.

По ее словам, подобная диета без консультации специалиста может привести к образованию камней в желчном пузыре. Из-за избытка животного белка у пациентов могут обостриться желчнокаменная болезнь, из-за жирного масла — появиться хронические заболевания печени.

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов Людмила Денисенко до этого говорила, что ягодная диета может помочь в борьбе с лишними килограммами. По ее словам, так можно избавиться от нескольких килограммов, если грамотно составить рацион питания.

Ранее сообщалось, что американец начал видеть галлюцинации из-за составленной при помощи ИИ диеты.