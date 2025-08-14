На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Турист пытался увести девушку у иностранца в Москве и набросился на соперника

В Москве турист пытался увести у иностранца девушку и набросился на соперника
true
true
true

В Москве 26-летний турист пытался увести девушку у 20-летнего иностранца и набросился на него в ходе конфликта. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел около одного из ресторанов на Никольской улице. Предварительно, мужчина, приехавший в столицу с туристической целью, начал оказывать знаки внимания спутнице студента-иностранца, что вызвало конфликт. В ходе ссоры турист ударил студента в лицо, отчего тот упал и ударился головой.

Пострадавшего госпитализировали с ушибами и переломами, медики оценили вред, причиненный его здоровью, как тяжкий. Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Фигурант заключен под стражу.

Ранее россиянин избил приятеля из-за спора о рассаде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами