Турист пытался увести девушку у иностранца в Москве и набросился на соперника

В Москве турист пытался увести у иностранца девушку и набросился на соперника

В Москве 26-летний турист пытался увести девушку у 20-летнего иностранца и набросился на него в ходе конфликта. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел около одного из ресторанов на Никольской улице. Предварительно, мужчина, приехавший в столицу с туристической целью, начал оказывать знаки внимания спутнице студента-иностранца, что вызвало конфликт. В ходе ссоры турист ударил студента в лицо, отчего тот упал и ударился головой.

Пострадавшего госпитализировали с ушибами и переломами, медики оценили вред, причиненный его здоровью, как тяжкий. Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Фигурант заключен под стражу.

