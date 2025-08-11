Россиянин избил приятеля из-за спора о рассаде

В Бессоновском районе Пензенской области двое мужчин устроили драку из-за рассады чеснока. Об этом сообщает УМВД региона.

В полицию о доставленном в больницу избитом мужчине сообщили врачи. Выяснилось, что пострадавший пригласил в гости знакомого, чтобы вместе высадить рассаду чеснока.

В какой-то момент между хозяином и гостем возникла ссора. Разозлившись, оппонент ударил пострадавшего кулаком по лицу и скрылся. Подозреваемого в нападении задержали, им оказался 53-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, фигуранту может грозить до трех лет лишения свободы.

До этого в Тюменской области мужчина избил сожительницу мухобойкой. Возлюбленная мужчины распивала спиртные напитки вместе с соседом, спустя некоторое время к ним присоединился обвиняемый. В ходе застолья он вышел на улицу, чтобы покурить, а вернувшись, застал женщину в постели с соседом. В порыве ревности мужчина схватил мухобойку и принялся избивать ею своего оппонента и возлюбленную.

Ранее в Уфе двое мужчин похитили соседа и пытали его электроплиткой ради 10 тысяч рублей.