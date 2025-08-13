На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бизнесмен зашел в гости к приятелю и изнасиловал его жену

В Индии бизнесмен зашел в гости к приятелю и изнасиловал его жену
В Индии 35-летняя женщина обвинила в изнасиловании друга своего супруга. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в городе Бхопал в штате Мадхья-Прадеш. По словам потерпевшей, приятель ее мужа без спроса зашел к ней домой, когда кроме нее там никого не было, напал на нее и надругался. Чтобы женщина хранила молчание, преступник пообещал расправиться с ней, если она расскажет о случившемся.

По возвращении мужа женщина сразу сообщила ему об инциденте и они вместе пошли писать на агрессора заявление в полицию. Подозреваемого задержали, он является владельцем точки питания в городе. Мужчина часто заходил к потерпевшей в гости, когда ее муж был дома, но никаких намеков на ухаживания не допускал.

Ранее в Индии сосед снял изнасилование 14-летней соседки на видео и выложил в сеть.

