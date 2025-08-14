Фермер посадил женщину на цепь, чтобы заставить ее возлюбленного работать в поле

На Алтае фермер принуждал мужчину к работе, удерживая его подругу на цепи

На Алтае фермер удерживал женщину на цепи, чтобы заставить ее партнера работать в поле. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, 50-летний мужчина занимается выращиванием овощей на полях в Рубцовском районе. Несколько человек работают у него неофициально, без оформления трудовых договоров.

В начале августа один из работников самовольно ушел с поля. Тогда фермер решил его наказать. Он разыскал мужчину, насильно посадил его вместе с сожительницей в свою машину и отвез в дом, где жили все рабочие.

Чтобы работник не мог снова сбежать, злоумышленник приковал наручниками и цепью к дивану его сожительницу и удерживал ее так несколько дней, пока полиция не освободила женщину.

Сейчас подозреваемый задержан, в ближайшее время ему выберут меру пресечения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Сбор доказательств продолжается.

