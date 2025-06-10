Мужчина почти два года держал подругу матери в плену, контролируя ее финансы

Американца, который почти два года удерживал 74-летнюю женщину в плену, приговорили к пожизненному заключению, передает Palo Alto Daily Post.

Ян Кроу из Калифорнии сделал пленницей подругу своей матери. В 2016 году, когда ближайшей родственницы Кроу не стало, пожилая женщина, знавшая мужчину с детства, выразила ему свои соболезнования. Впоследствии они отправились в совместное путешествие по Западному побережью США. Во время этой поездки мужчина убедил пенсионерку передать ему в управление финансы и заставил поверить в то, что ей угрожает опасность.

В августе 2020 года пара поселились в отеле в Белмонте, с тех пор Кроу полностью взял жизнь женщины под свой контроль. Он проверял ее телефон, ограничивал общение, угрожал расправой и не позволил пленнице обратиться за помощью, когда она сломала лодыжку. Кроме того, мужчина неоднократно применял физическое и сексуализированное насилие в отношении жертвы.

В августе 2022 года пострадавшей удалось связаться с подругой и указать свое местонахождение. Полиция обнаружила женщину истощенной и избитой. Судебный процесс над ее мучителем только что завершился. Суд признал 58-летнего Кроу виновным по 33 пунктам, включая похищение, насилие и угрозы, и приговорил его к 394 годам заключения.

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