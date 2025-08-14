Россиянин попал под арест из-за матерных анекдотов

Суд в Арзамасе отправил местного жителя под административный арест на трое суток за то, что он рассказывал в общественном месте анекдоты с матом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В документах указано, что мужчина матерился в общественном месте, не реагировал на замечания прохожих и в целом вел себя «грубо, нагло и вызывающе».

В отношении нарушителя составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве, свою вину он признал.

Какие именно анекдоты рассказывал житель Арзамаса — суд не уточнил.

До этого сообщалось об инциденте, который произошел в Екатеринбурге, где полиция задержала женщину, игравшую на гитаре.

По словам полицейских, женщина материлась при малолетнем. Правоохранители делали замечания, но она на них не реагировала. В результате ее доставили в участок и привлекли к ответственности по статье о мелком хулиганстве.

Ранее сообщалось о случае в Петрозаводске, где очевидцы засняли, как мужчина показал детородный орган после драки.