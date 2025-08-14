Россиянам посоветовали не обходить блокировку звонков в Telegram и WhatsApp

ИБ-эксперт Дворянский: не надо обходить блокировку звонков в Telegram и WhatsApp

В России ввели частичное ограничение на звонки в мессенджерах WhatsApp и Telegram в рамках борьбы с мошенничеством. Это решение действительно повысит безопасность россиян, которые часто становятся жертвами обмана именно в этих сервисах, считает директор по информационной безопасности ГК «Элемент», эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский. В беседе с 360.ru он посоветовал не пытаться обойти блокировку.

Аудио- и видеозвонки в мессенджерах – это один из основных инструментов злоумышленников, поэтому решение об их блокировке принято своевременно, считает эксперт. По его словам, ограничение обеспечивается на уровне провайдера связи – трафик идет через используемый мессенджером интернет, а оператор, видя нежелательные звонки, блокирует их.

Попытки обойти принятые меры успехом не увенчаются, поэтому от этого лучше воздержаться, убежден Дворянский.

«Не надо пытаться обмануть систему, которая делает твою жизнь и общение безопаснее. Хорошая, полезная инициатива, которая никак не отразится на пользователях мессенджеров», — заключил киберэксперт.

Напомним, о блокировке звонков сообщил Роскомнадзор. Как заявили в Госдуме, владельцы мессенджеров «фактически стали пособниками преступников», а доля атакованных граждан только в WhatsApp с 2024 года выросла в 3,5 раза. Минцифры РФ при этом не исключило, что доступ может быть восстановлен, но только после «приземления» мессенджеров в России, подробности – в материале «Газеты.Ru».

