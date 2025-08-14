На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог объяснила, почему современные люди не спешат взрослеть

Психолог Красило: современные люди не спешат взрослеть из-за уклада жизни
true
true
true
close
BalanceFormCreative/Shutterstock/FOTODOM

Современное поколение не спешит взрослеть из-за уклада жизни, который делает их более инфантильными. Об этом kp.ru рассказала доцент кафедры «Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой» факультета «Психология образования» МГППУ Дарья Красило.

Психолог Валерия Литвинцева до этого рассказала газете «Известия», что в психотерапевтической практике участились случаи обращения пациентов с жалобами на тревожные состояния, возникающие в периоды объективного благополучия.

Красило отметила, что многие взрослые сейчас не готовы завести семью и взять на себя ответственность за свою жизнь. По ее словам, взрослость — это в том числе «умение обуздать свой эгоизм и принять другого человека, непохожего на себя».

«Весь уклад жизни в современном обществе делает молодых людей инфантильными: многоступенчатость образования, недоступность отдельного жилья, шаткость экономической ситуации, сложные отношения с родителями», — подчеркнула эксперт.

Она уточнила, что такая протестная позиция не должна сохраняться до 30 лет, потому что это показатель кризиса общества, когда нет ярких примеров взрослости.

Китайские ученые из Цзилиньского университета до этого выяснили, что люди, которые в детстве были более любознательными, во взрослом возрасте реже страдают от депрессии.

Ранее сообщалось, что каждый пятый россиянин считает студенчество важным этапом взросления человека.

