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Каждый пятый россиянин считает студенчество важным этапом взросления человека

Rambler&Co: 49% россиян назвали студенчество одним из лучших периодов жизни
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Большинство россиян (84%) часто вспоминают свои студенческие годы, а 69% из них отзываются об этом периоде позитивно, следует из результатов совместного опроса медиахолдинга Rambler&Co и сервиса доставки «Купер».

По данным опроса, почти половина (49%) респондентов считают студенчество одним из лучших моментов в своей жизни, 39% говорят о нем с теплотой, а 12% — нейтрально.

Самыми яркими моментами студенчества 25% назвали вечеринки с друзьями, 18% — романтические отношения, а 15% — жизнь в общежитии.

Каждый пятый россиянин (20%) назвал студенческие годы важным периодом взросления и становления личности. Почти половина респондентов (43%) заявили, что во времена студенчества они научились выходить из сложных ситуаций, 31% чувствовали себя свободно и беззаботно, а 6% назвали этот период загруженным.

Говоря о питании в студенческие годы, 39% респондентов чаще питались в столовой, 21% ели дома у родителей, а 33% готовили сами.

Что касается финансов, во времена студенчества планирование расходов помогало экономить 41% опрошенных, 34% — льготный проездной, 14% — закупка продуктов на несколько человек.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 13 по 17 января 2025 года. Всего в нем приняли участие 11300 интернет-пользователей в возрасте от 18 до 60 лет.

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