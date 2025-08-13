Новосибирец избил возлюбленную шваброй

Житель Новосибирска приговорен к исправительным работам за избиение возлюбленной шваброй и кражу спиртного из магазина. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов области.

По данным следствия, в декабре 2024 года пьяный обвиняемый поссорился со своей сожительницей. В ходе ссоры он схватил пластиковую швабру и несколько раз ударил ею женщину по голове. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Также в ходе расследования было установлено, что обвиняемый вместе со своим приятелем украли из сетевого супермаркета три бутылки водки на общую сумму более полутора тысяч рублей. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде принудительных работ сроком на два года. Потерпевшая, которую обвиняемый избил шваброй, простила возлюбленного и во время расследования вышла за него замуж.

