На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Новосибирец избил возлюбленную шваброй

В Новосибирске мужчина избил сожительницу шваброй и украл водку из магазина
close
Depositphotos

Житель Новосибирска приговорен к исправительным работам за избиение возлюбленной шваброй и кражу спиртного из магазина. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов области.

По данным следствия, в декабре 2024 года пьяный обвиняемый поссорился со своей сожительницей. В ходе ссоры он схватил пластиковую швабру и несколько раз ударил ею женщину по голове. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Также в ходе расследования было установлено, что обвиняемый вместе со своим приятелем украли из сетевого супермаркета три бутылки водки на общую сумму более полутора тысяч рублей. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде принудительных работ сроком на два года. Потерпевшая, которую обвиняемый избил шваброй, простила возлюбленного и во время расследования вышла за него замуж.

Ранее пенсионер напал на жену с ножом и палкой из-за пропавших штанов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами