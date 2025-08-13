Челябинца посадили на 14 лет за нападение с ножом на сожительницу и ее ребенка

В Челябинске осудили мужчину, который душил сожительницу и ранил ее сына

Житель Челябинска выслушал приговор за покушение на сожительницу и ее сына-подростка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по области.

Суд признал 43-летнего Юрия Сорокина виновным в покушении на жизни своей гражданской жены и ее 14-летнего сына. Инцидент произошел 11 января в одной из квартир на улице Марченко. Во время ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина начал душить женщину.

Тогда ее сын, чтобы защитить мать, ударил подозреваемого ножом в поясницу. В ответ, злоумышленник нанес подростку не менее семи ударов ножом в грудь и живот, а женщине — удар в грудь.

Пострадавшим вовремя оказали квалифицированную медицинскую помощь. Сорокину было назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил требования о взыскании с обвиняемого 800 тыс. рублей в пользу законного представителя юноши в качестве компенсации ущерба.

